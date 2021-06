CoopVoce spopola con tre offerte e un regalo da 30 euro

Non bisogna mai fermarsi all’apparenza delle cose, o magari giudicare un progetto solo dall’inizio. Ci sono infatti alcune realtà che pian piano stanno riuscendo ad esprimere il loro potenziale, rimasto inespresso fino a qualche anno fa. Tale discorso riguarda molto da vicino i gestori virtuali, i quali ormai sono praticamente uguali ai classici provider.

Ciò che offrono risulta infatti molto conveniente sotto tutti i punti di vista, basti pensare al prezzo ma soprattutto ai contenuti. Uno dei più in voga in questo momento è senza ombra di dubbio CoopVoce, provider che pian piano è riuscito a prendersi la sua fetta di mercato. Ora, come da qualche settimana a questa parte, sul sito ufficiale ci sono tre offerte della sua famiglia EVO. Queste includono tanti contenuti al loro interno ma soprattutto un bonus di 30 € sul credito residuo per chiunque sottoscriva una delle promo.

CoopVoce: le offerte migliori attualmente sono le EVO, ecco tutti i contenuti esclusivi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS