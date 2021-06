Nuove offerte dai prezzi sempre più convenienti attendono gli utenti da Carrefour, grazie alla recentemente campagna promozionale, infatti, tutti si ritroveranno a poter accedere a sconti interessanti, nella maggior parte dei casi applicati ai migliori prodotti in circolazione.

Il fulcro del volantino dell’azienda è lo sconto al 50% di 50 prodotti differenti, per cercare di avvicinare più clienti possibili, è stata pensata una soluzione decisamente interessante. Al suo interno troviamo infatti l’Oppo A72, un device di fascia media da circa 279 euro di listino (con quadrupla fotocamera posteriore da 48MP), a cui aggiungere l’Amazfit Bip Lite da 39 euro di listino (uno smartwatch di ultima generazione con sensore per il battito cardiaco), al prezzo finale combinato di soli 159 euro.

Tutte le offerte sono disponibili in ogni negozio in Italia, con garanzia di 24 mesi da esercitare sempre nei punti vendita.

Carrefour è senza confini: ecco tutti i prezzi

Le occasioni effettivamente disponibili da Carrefour sono molteplici, sebbene comunque siano generalmente legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, con prezzi che non superano i 249 euro previsti dall’Oppo A54.

I migliori modelli in promozione sono difatti Alcatel 1SE 2020 a 99 euro, Galaxy A02s in vendita a 129 euro, Xiaomi Redmi Note 10 a 199 euro o anche Apple iPhone 8 (ricondizionato) a 249 euro. Tutti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed ovviamente in versione completamente sbrandizzata.

Le informazioni del caso del volantino Carrefour sono raccolte per voi direttamente nel nostro articolo, che potete trovare elencato qui sotto.