Esselunga mette la freccia e sorpassa Unieuro, come anche tanti altri rivenditori di elettronica, proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale, in particolare un’offerta tech, davvero interessante ed in grado di indurre un risparmio notevole su ogni acquisto effettuato.

Le condizioni di acquisto non cambiano rispetto al passato, coloro che vorranno accedere alla promozione potranno recarsi solamente nei punti vendita in Italia, non online sul sito ufficiale o da altre parti. Inoltre, lo ricordiamo, le scorte saranno estremamente limitate, infatti potrebbero terminare prima del previsto, o della data di scadenza del volantino stesso (si consiglia una rapida decisione).

Scoprite con noi quali sono i migliori codici sconto Amazon del momento, e riceveteli gratis sul vostro smartphone, correndo subito ad iscrivervi a questo canale Telegram.

Esselunga: le occasioni continuano a stupire

Il prodotto su cui Esselunga ha interamente focalizzato la propria campagna promozionale è la Xiaomi Mi Band 5, non propriamente l’ultimo modello attualmente disponibile sul mercato, ma un dispositivo ancora perfettamente in grado di soddisfare le richieste e le necessità degli utenti che vogliono godere del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Scorrendo la sua scheda tecnica notiamo avere un display AMOLED a colori (e touchscreen) da 1,1 pollici, con resistenza all’acqua fino ad un massimo di 5 atmosfere, il sensore per il battito cardiaco nella parte posteriore, una batteria che garantisce una durata di almeno 14 giorni, ben 11 modalità di allenamento differenti, nonché possibilità di misurare il battito cardiaco, il sonno, i passi e le distanze percorse, per finire con le calorie bruciate.

Il prezzo di vendita è assolutamente conveniente, serviranno appunto soli 24,90 euro per il suo acquisto con garanzia di 24 mesi.