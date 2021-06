L’estate sarà ancora una volta la stagione delle sorprese per i clienti di Iliad. Il gestore francese ha modificato le sue tariffe, proprio in occasione dei mesi a venire. A Giugno, ad esempio, gli abbonati potranno accedere ad una tariffa molto vantaggiosa come la Flash 120.

Iliad, il 5G anche nella nuova tariffa con 120 Giga

Gli abbonati che andranno ad attivare questa ricaricabile avranno a loro disposizione 120 Giga per navigare in internet con le velocità propedeutiche del 4G, minuti senza limiti verso tutti e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è sempre quello classico di 9,99 euro ogni trenta giorni.

A differenza di altri gestori, Iliad prevede per i suoi abbonati un costo bloccato nel corso dei mesi. Gli abbonati dovranno aggiungere al prezzo finale soltanto una quota una tantum dal valore di 10 euro per il rilascio della SIM.

Così come per la precedente tariffa Flash 120, anche la nuova tariffa di Iliad guarda con un occhio privilegiato alla tecnologia del 5G. Le reti internet di nuova generazione saranno disponibile per i nuovi clienti a costo zero. In questo modo, il provider supera anche la proposta commerciale di altri operatori come TIM e Vodafone che vincolano i loro abbonati a quote extra per il 5G.

Allo stato attuale ci sono oltre 20 città italiane ad essere coperte delle reti 5G, almeno in alcune frazioni. Iliad ha privilegiato ad ora le grandi città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino. Entro la fine dell’anno il 5G di Iliad sarà disponibile in ulteriori città.