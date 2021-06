CoopVoce: 30 euro di bonus sul credito con le tre promo EVO

Quando si sente parlare di gestori virtuali c’è sempre qualcuno che tende a non fidarsi. In realtà questi provider sono diventati una vera e propria garanzia, soprattutto per quanto concerne l’affidabilità. Ad essere maestro in questo settore è CoopVoce, provider ormai più che collaudato dal pubblico, il quale riferisce di non aver mai avuto brutte sorprese dopo la sottoscrizione di una delle sue offerte.

Effettivamente dopo tanti anni di esperienza, CoopVoce avrebbe trovato la quadratura del cerchio tale da consentirgli di raccogliere i frutti seminati in passato. Le sue offerte sono altamente di impatto sul mercato attuale, il quale è basato sui tanti contenuti ma soprattutto sui prezzi molto convenienti. Insieme alle tre offerte che tutti possono trovare sul sito ufficiale di, c’è anche una grande promozione. Tutti coloro che le sottoscriveranno avranno a disposizione 30 € da utilizzare sul credito residuo bonus.

CoopVoce: le tre promo EVO partono da 4,50 euro al mese ancora per qualche giorno

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS