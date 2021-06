Come già annunciato ieri, Amazon ha rivelato la data del Prime Day 2021, che si svolgerà tra il 21 e il 22 giugno. Si tratta di intere giornate completamente dedicate a offerte e sconti per i possessori di un abbonamento Amazon Prime attivo sul proprio account. Ma non è tutto, infatti in attesa di queste due giornate, Amazon ha già attivato alcune promozioni sul proprio sito collegate a servizi quali Amazon Music, Book e Audible per i nuovi clienti.

Le migliori offerte per nuovi clienti e il buono da 10€

Come parte di un nuovo investimento di Amazon di più di 100 milioni di dollari per aiutare le piccole e medie imprese ad avere successo, i clienti Amazon Prime che spendono 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno un buono promozionale di 10€ da utilizzare durante il Prime Day. Insomma, una modalità interessante di supporto al piccolo commercio che poi ci ripagherà durante le giornata di sconti, con un buono unico da spendere sul nostro account.

Alcune offerte iniziano già da ora: infatti, a partire da oggi, i clienti Prime possono iniziare a fare acquisti in anticipo grazie a tante offerte esclusive, tra cui troviamo: