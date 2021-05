WhatsApp sta per ottenere un importante aggiornamento atteso ormai da tempo da tutti gli utenti. Gli indizi in merito a ciò che sta per essere pubblicato in versione definitiva giungono per mezzo dell’analisi del codice sorgente della versione Beta 2.21.11.1 ospitante la release per dispositivi Android. Ecco quali saranno le novità ad attenderci al varco della pubblicazione della nuova versione dell’app.

WhasApp: la novità sensazionale è finalmente in arrivo per tutti gli utenti dell’applicazione

Coloro che per primi hanno avuto accesso alle novità dell’ultima versione di test WhatsApp hanno senz’altro apprezzato ciò che è stato proposto in anteprim dagli sviluppatori Facebook di Menlo Park. Nello specifico la novità verte su una nuova funzionalità prevista in integrazione per le chat archiviate. Se ne è sentito parlare spesso ma finalmente sembra si possa essere giunti ad un importante punto di svolta.

Sappiamo che le chat archiviate rappresentano quelle conversazioni relegate ad un apposito angolo di memoria esterno all’ambiente principale in evidenza. Tali conversazioni, infatti, si raggiungono attraverso un’apposita sezione inserita a fondo pagina nella home dell’applicazione. Nonostante questo è noto che l’arrivo di un nuovo messaggio riporta in auge le chat nascoste con conseguenze di vario tipo. Ed ecco il tanto atteso cambiamento.

A partire dal prossimo update WhasAppb gli utenti saranno in grado di mantenere le chat nascoste e silenziate senza la necessità di ricorrere a soluzioni di occultamento alternative o estreme che possono andare dai messaggi effimeri alla cancellazione totale dei messaggi potenzialmente pericolosi o compromettenti.

Che cosa ve ne pare di questa novità? Spazio a tutti i vostri personali commenti in merito a questo piccolo ma fondamentale aggiornamento.