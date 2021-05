Tiscali, operatore di rete mobile virtuale su rete TIM 4G, sta per lanciare una nuova offerta tariffaria, in questo caso dedicato solo a chi proviene da alcuni specifici operatori, denominata Smart 100, con minuti, 100 SMS e 100 Giga da 9,99 euro al mese.

Si tratta dunque di un’offerta di tipo Operator Attack, la prima dell’operatore virtuale, mentre solitamente Tiscali propone delle offerte attivabili da tutti i nuovi e già clienti, come le attuali Smart 70 e Smart 50. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tiscali Smart 100 proposta a meno di 10 euro al mese

La nuova offerta è stata sottoscrivibile sottoscrivibile in anteprima nei negozi fisici dal pomeriggio del 27 Maggio 2021, mentre nei prossimi giorni (presumibilmente entro domani 31 Maggio o il 1° Giugno 2021) sarà disponibile anche online, tramite il sito ufficiale dell’operatore. La nuova Tiscali Smart 100 includerà in dettaglio minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G su rete TIM, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese (anziché 14,99 euro al mese) con addebito automatico su carta di credito o domiciliazione bancaria o postale.

L’offerta sarà riservata solo ai nuovi clienti che manterranno il proprio numero provenendo da Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho. Mobile, PosteMobile e altri Operatori Virtuali (escluso Kena Mobile). In generale, quindi, la nuova offerta Tiscali Smart 100 sarà attivabile con portabilità da qualsiasi operatore di rete mobile ad eccezione di TIM e Kena Mobile.

Con la nuova Smart 100 il costo di attivazione sarà gratuito. Il costo di una nuova SIM sarà sempre pari a 10 euro. Per l’addebito del primo mese dell’offerta non sarà prevista alcuna ricarica minima iniziale. Per ottenere il costo promozionale di 9,99 euro al mese è quindi necessario effettuare il primo addebito e quelli successivi di Tiscali Smart 100 su conto corrente bancario o carta di credito. Per scoprire nuovi dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.