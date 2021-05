Nel segmento gaming uno dei catalizzatori di punta resta Capcom che quest’anno ha deciso di concedere agli utenti il privilegio di accedere al nuovo Resident Evil Village, come noto disponibile sia per console Microsoft e Sony che per Personal Computer. In relazione a quest’ultima versione resta fermo il fatto che l’utente deve necessariamente rispettare alcuni requisiti di sistema per godere delle ambientazioni di gioco. Si fa presente che per il ray tracing occorre quanto meno una NVIDIA GeForce RTX 2070 o AMD Radeon RX 6700 XT. Il resto lo si evince dalle seguenti liste con requisiti minimi e consigliati per ottimizzare la resa delle scene.

Requisiti Resident Evil Village per PC