A quanto pare, è ritornato ufficialmente, e con grande puntualità, l’appuntamento che si tiene solitamente a metà estate con il Pokémon Go Fest, che si terrà il 17 e 18 luglio insieme ad un evento musicale aperto a chiunque.

Come è accaduto anche l’anno scorso, l’evento sarà virtuale, ma non mancheranno di certo le novità e le innumerevoli attività, oltre che a grandi occasioni per chi partecipa. Lo sponsor ufficiale di quest’anno è Google Play, ossia lo store di Android, ma comunque la partecipazione è anche per gli utenti che possiedono un iPhone.

Pokémon Go quindi ha deciso di festeggiare i suoi cinque anni di grandi successi con una festa nel bel mezzo dell’estate. I biglietti dell’evento sono acquistabili ovviamente solo online e costano 5 dollari (4 euro al cambio valuta). Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Pokémon Go: tutte le novità riguardo la festa estiva

A partire dalle ore 10 del prossimo 17 luglio scatterà la prima giornata con un habitat diverso a rotazione per poter catturare dei Pokémon specifici, ossia Scyther, Aipom, Froakie con Giungla, Skarmory, Shieldon, Hippopotas con Montagna del deserto, Dratini, Swablu, Alomomola con Spiaggia oceanica e Roggenrola, Stunfisk di Galar, Deino con Grotta. Inoltre, saranno di ritorno anche le sfide a livello mondiale.

I raid avranno come protagonisti Hitmontop, Cranidos e Deino, oltre a Ponyta di Galar e Zigzagoon di Galar con costumi speciali. In più, tra gli altri tanto attesi ci sono anche quelli a carattere musicale, come Chimecho, Kricketot, Audino e un Pikachu in costume speciale oltre che Whismur, Chimecho, Audino e Tympole in versione cromatica (shiny).

Sempre in tema di musica, si avrà la possibilità di poter aiutare il professor Willow e i capisquadra potendo organizzare un concerto e andando a scegliere alcuni dei Pokémon che fanno parte dei festeggiamenti. Infine, concludiamo col dire che con la ricerca si andrà incontro ad un Pokémon misterioso.