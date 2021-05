Una delle attuali prerogative dell’iPhone 12 Pro Max sarà disponibile su tutti i quattro modelli di iPhone 13 previsti per il mese di settembre 2021. A riferirlo è un rapporto reso noto da DigiTimes, secondo cui Apple doterà i suoi prossimi iPhone di sensore ottico stabilizzato.

iPhone 13: arriveranno tutti con sensore ottico stabilizzato!

I prossimi iPhone arriveranno nel mese di settembre e saranno disponibili nelle quattro versioni inaugurate da Apple con il lancio dei suoi iPhone 12. Sarà presente, quindi, oltre alla versione base, un iPhone 13 mini e i due modelli Pro e Pro Max. Questi ultimi avevano attirato l’attenzione per via di alcune indiscrezioni secondo le quali Apple avrebbe seguito quanto attuato sulla precedente generazione migliorando la fotocamera tramite l‘adozione di un sensore ottico stabilizzato.

Secondo quanto riferito dalle notizie più recenti, il sensore sarà presente su tutti i quattro modelli di iPhone 13 in arrivo!

Il modulo fotografico non sarà però l’unica componente ad essere aggiornata. Apple apporterà delle modifiche al design complessivo dei suoi dispositivi che, per via del comparto fotografico potrebbe risultare più spesso rispetto ai modelli precedenti. Il colosso migliorerà inoltre la qualità del display tramite l’utilizzo di pannelli OLED con tecnologia LTPO e refresh rate variabile a 120 Hz.

Apple ridurrà le dimensioni del notch dei suoi quattro iPhone 13 e potrebbe procedere presto con l’eliminazione definitiva della tacca poco apprezzata dagli appassionati. A partire dal prossimo anno, inoltre, potrebbe venir meno anche la versione mini, che sarà sostituita da un ulteriore modello le cui caratteristiche non sono ancora trapelate.