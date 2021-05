ho. Mobile sfida Kena e Coop con tre offerte fino a 100GB da 7 euro

Sottovalutare alcune realtà solo perché non fanno parte di quel mondo ormai più conosciuto dei gestori mobili, può risultare dannoso per le proprie tasche. Talvolta capita infatti che gli utenti si perdano il risparmio, pur avendolo sotto il proprio naso.

È questo ciò che accade quando si lasciano perdere i gestori virtuali, opportunità che ormai bisogna cogliere al volo. Ovviamente il tutto nel momento in cui c’è bisogno di cambiare gestore e nel momento in cui il provider virtuale in questione può rispecchiare le vostre esigenze. Sarà sicuramente questo il caso di ho. Mobile, provider che riesce ad unire convenienza e qualità insieme alla quantità. Ci sono infatti tre offerte tutte nuove che sul sito ufficiale riescono ad esprimere in pieno il loro potenziale. Tutte durano per sempre.

ho. Mobile batte tutti grazie a tre offerte piene di qualità

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: