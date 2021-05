ho. Mobile supera Kena con tre offerte irrinunciabili: ecco fino a 100GB

Finalmente i gestori virtuali stanno ottenendo una grande gratificazione per quanto riguarda la telefonia mobile. Gli utenti si stanno interessando sempre di più alle offerte di questi provider, i quali hanno fatto una trafila molto molto lunga.

Tra i più interessanti, sia per quanto riguarda la qualità che la quantità ed il prezzo, risiede di diritto il provider meglio noto con il nome ho. Mobile. Poggiandosi su rete Vodafone, questa realtà riesce ad offrire una grandissima qualità di servizio, proponendo offerte di livello eccezionale. Sul sito ufficiale ne trovate ben tre che saranno disponibili per tutto il mese di maggio. La particolarità delle promo di questa azienda è che nessuno subirà rimodulazioni e quindi aumenti del prezzo. Ogni costo mensile bloccato durerà per sempre.

ho. Mobile: a maggio ci sono tre offerte strepitose che potete sottoscrivere adesso

Per chi proviene da Fastweb, Iliad, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 70 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 6,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per chi proviene da Iliad e alcuni MVNO:

minuti illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori SMS illimitati verso tutti i gestori

verso tutti i gestori 100 giga in connessione 4G ogni mese

in connessione 4G ogni mese Prezzo di 7,99 euro al mese

al mese Attivazione e SIM a 0,99 euro

Per i clienti Wind TRE, Vodafone e Very Mobile: