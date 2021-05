Un nuovo rapporto afferma che una terza generazione di Apple AirPods è in fase di sviluppo, così come la seconda generazione di Apple AirPods Pro. Secondo Bloomberg che ha parlato con persone che hanno familiarità con i piani, gli AirPods 3 potrebbero includere sensori di movimento per il monitoraggio del fitness e l’integrazione con Apple Fitness Plus insieme alla riduzione del rumore.

Per quanto riguarda gli AirPods Pro, le fonti di Bloomberg affermano che possiamo aspettarci steli ancora più corti e l’integrazione delle funzionalità di monitoraggio del fitness. Le fonti dicono che possiamo aspettarci che gli AirPods vengano annunciati prima della fine del 2021, mentre gli AirPods Pro arriveranno nel 2022, anche se la fonte non ha fornito una data di rilascio esatta.

AirPods 3 in arrivo nel 2021? Forse

É giusto ricordare che trattandosi di voci, non abbiamo nessuna certezza che queste informazioni si rivelino giuste. Quello che sembra più probabile – quasi definitivo a questo punto – è l’imminente rilascio dei Beats Studio Buds. Abbiamo visto giá alcune celebrità indossarli e sono apparsi sul sito Web della FCC per l’approvazione.

Non è chiaro quanto presto verranno lanciati ma, in base a ciò che abbiamo visto questa settimana, sembra che potrebbero arrivare da un giorno all’altro. Oltre agli AirPods 3, le voci suggeriscono anche l’arrivo dei nuovi AirPods Pro 2 entro la fine dell’anno. “Apple sperava di lanciare i nuovi AirPods Pro già quest’anno”, spiega Bloomberg, senza tuttavia fornire alcuna motivazione di tale ritardo.

Al momento, la societá non ha rilasciato alcuna dichiarazione per le prossime generazioni di AirPods e AirPods Pro e dovremo attendere un annuncio ufficiale per conoscere la data di rilascio.