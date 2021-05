Whatsapp: è possibile mettere la segreteria telefonica sulle chiamate, ecco come

Basta ansie eccessive, ora si può impostare la segreteria telefonica anche su Whatsapp. A tutti è capitato almeno una volta di ricevere una chiamata indesiderata da un numero sconosciuto e ritrovarsi a non sapere cosa fare. Per fortuna l’app di messaggistica Whatsapp pensa davvero a tutto. Scopriamo insieme come impostare la segreteria.

Whatsapp: come impostare la segreteria telefonica?

Quelli sopra elencati sono solo alcuni dei motivi per cui non rispondere al telefono, in quanto ve ne sono un numero infinito. Ad esempio quando si è in ferie si ha la tendenza a non voler sentire nulla e nessuno che riguardi il lavoro, oppure al contrario se si è in un contesto lavorativo rilevante e non si ha la possibilità di rispondere ad amici e familiari.

Ebbene, la soluzione c’è e si chiama Watomatic. Trattasi di un’applicazione per Android che funge da “segreteria telefonica” di WhatsApp. Per giunta permette di rispondere a tutti i messaggi di WhatsApp e Facebook Messenger. Non è necessario un pagamento per usufruirne, è priva di spam e pubblicità, e non traccia i tuoi dati.

Con Watomatic è possibile rispondere in automatico ai messaggi WhatsApp scrivendo quello che si preferisce con un tot di 500 caratteri. Non sono esclusi i gruppi, anche se forse non è il caso di stare in continuazione sullo smartphone mentre si è al lavoro. Qualora non aveste modo di rispondere ad un messaggio importante invece, l’app per Whatsapp permette di sceglierne alcuni standard molto funzionali e utili. Adesso rilassati e goditi la vacanza!