Continua l’attesa per la quarta stagione di Stranger Things. La serie TV che ha contribuito in modo considerevole al successo di Netflix procede, dopo i ritardi causati dalla pandemia, con le riprese della quarta stagione. Lo show, come tutti i fan ormai sanno, racconta le vicende di un gruppo di ragazzi degli anni ’80 residenti a Hawkins, tranquilla cittadina degli Stati Uniti. La vita dei ragazzi verrà stravolta dall’arrivo di Undi, una giovane il cui passato è un mistero.

A rendere Stranger Things un vero e proprio fenomeno popolare la capacita della produzione di pescare dalla cultura pop; inoltre la serie è completamente riempita di tantissime citazione e riferimenti agli anni ’80. Tra citazioni a Star Wars, a La Storia infinita e tantissimi altri , non esiste che l’imbarazzo della scelta.

Stranger Things: Ecco i titoli delle prime quattro puntate della stagione 6

Come già accennato i fan della serie Netflix sono in trepidante attesa per l’uscita della quarta stagione dello show. In Stranger Things 4 vedremo una certa evoluzione nella narrazione; I ragazzi stanno crescendo e abbandonano Hawkins mentre in tantissimi sono curiosi di scoprire il destino riservato a Hopper. Il padre adottivo di Undi, dopo aver rischiato la vita e mentre tutti lo credono morto, si scopre in realtà imprigionato dai russi; toccherà andare a salvarlo. Detto ciò passiamo ora a scoprire i titoli delle prime quattro puntate della serie TV; Stranger Things stagione quattro si fa sempre più vicina.