Continuano le pressioni da parte dell’America sulla Cina a tema Covid-19. Ci sarebbero nuovi sviluppi nelle indagini sulle origini del Sars-CoV-2 a Wuhan, in Cina. Gli Usa chiedono chiarezza e qualcuno ammette qualcosa. Insomma una situazione ancora poco chiara dove da una parte c’è chi nega e dall’altra c’è chi accusa. Cerchiamo di fare chiarezza su ciò che attualmente sappiamo sullo scoppio della pandemia da Covid-19.

Gli Usa, l’altro giorno, hanno esplicitamente chiesto chiarezza e indagini approfondite in merito alle origini del Covid-19 in Cina. Tutto è partito da una fuga di notizie in merito a 3 scienziati dell’Istituto di Virologia di Wuhan che, già a novembre, avevano manifestato sintomi simili al Covid-19.

A rendere pubblica questa notizia è stato un articolo del Wall Street Journal. Ovviamente la Cina ha negato tutto. Da quanto dichiarato, Pechino reputa impossibile che il Covid-19 sia sfuggito al controllo degli scienziati impegnati in laboratorio. La risposta? È una “macchinazione dell’intelligence Usa“.

The U.S. and China took sharply opposed positions on how to trace Covid-19's origins at a WHO gathering, with Washington calling for a new round of studies https://t.co/fdMWiFLrZj

— The Wall Street Journal (@WSJ) May 25, 2021