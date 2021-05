CoopVoce: tre offerte EVO ma la sorpresa permette di avere gratis 30€

Tutti i gestori virtuali stanno dimostrando di avere grandi qualità a tal punto da insidiare anche quelli più famosi. Le aziende che infatti dominano la telefonia mobile da diversi anni tra i principali gestori italiani, devono ora aver paura del ritorno di fiamma di queste piccole realtà.

Tra le più affermate e soprattutto le più benvolute tra i provider virtuali, c’è CoopVoce, gestore di altissimo livello che ha cambiato strategia. Inizialmente non si puntava molto sulla quantità dei contenuti, ma solo sul prezzo che è rimasto tuttora molto basso. I contenuti però sono stati molto ampliati rispetto al passato, introducendo anche un regalo per tutti coloro che sottoscriveranno le tre offerte ora disponibili. Si tratta di 30 € di traffico residuo bonus che verranno conferiti a tutti i nuovi utenti. Il bonus sarà valido per un periodo di tempo limitato per tutti.

CoopVoce: le promo della linea EVO sono ancora disponibili con i soliti contenuti e gli stessi prezzi

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS