CoopVoce: le offerte sono tre e partono da 4 euro, ecco anche 30€ in regalo

Spesso non si pone attenzione alle soluzioni offerte soprattutto sul web, quelle che riguardano in particolar modo la telefonia mobile. In questo ambiente ci sono tantissime realtà che stanno riuscendo a confermarsi e a dire la loro differentemente dal passato.

Uno dei provider più interessanti è CoopVoce, il quale da qualche tempo a questa parte riesce a capeggiare la categoria dei gestori virtuali. Quest’ultima viene spesso presa sottogamba, visto che ci sono gestori molto più famosi, ma in molti non sanno che il risparmio è assicurato.

Ci sono grandi opportunità all’interno del mondo dei provider virtuali, come ad esempio prezzi molto più bassi del normale e tantissimi contenuti. Questo è quanto offerto da CoopVoce, gestore che durante i primi anni di carriera proprio non riusciva a carburare. Attualmente sul sito ufficiale ci sono delle offerte incredibili con un bonus di 30 € sul credito residuo per tutti coloro che le sottoscrivono.

CoopVoce: le migliori offerte partono da 4,50 euro al mese per sempre

EVO 50

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 9,50 euro al mese per sempre

EVO 10

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

10 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 5,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS