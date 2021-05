Sky ha ritrovato parte dei diritti per le prossime tre stagioni della Serie A. La pay tv satellitare garantisce ai suoi clienti la disponibilità di tra partite per ogni giornata, in esclusiva condivisa con DAZN. Il ruolo di Sky per la Serie A resta però ridimensionato ed è anche per questa ragione che la media company punta sempre con più insistenza sulle tariffe per la Fibra Ottica.

Sky si riprende in parte la Serie A e rilancia sulla Fibra ottica

A seguito di un lancio in Regno Unito e Irlanda, anche nel nostro paese gli utenti potranno attivare le offerte di Sky WiFi. Le migliori tariffe, in questo senso, sono garantite a quei clienti che nel corso degli anni hanno dimostrato piena fedeltà alla causa. Per accedere a queste promozioni sarà necessario essere iscritti alla piattaforma Extra.

I clienti di Sky hanno un abbonamento operativo da almeno un anno avranno tre mesi a costo zero per internet con telefonia fissa. Sono invece disponibili ben sei mesi a costo zero per i clienti che hanno un piano per Sky da almeno sei anni.

Ovviamente, le tariffe per la Fibra ottica non si fermano soltanto ai nuovi abbonati. In unione con le offerte per la tv satellitare, la compagnia assicura promozioni all inclusive con Fibra ottica e tv. La nuova promozione base di Sky prevede un costo di 39,99 euro: nel pacchetto, gli abbonati avranno accesso a tutti i canali del ticket Intrattenimento con l’aggiunta della connessione internet con le velocità della Fibra ottica.