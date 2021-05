WindTre è il nuovo operatore telefonico dato dalla fusione commerciale dei due brand unici Wind Mobile e 3 Italia. Niente a che vedere con il Customer Care e l’azione dei singoli in quanto il nuovo marchio si sta ben imponendo in Italia attraverso i suoi gestori principali e quelli concepiti con la logica MVNO.

Il fornitore di servizi di ultima generazione sembra volersi ingraziare nuovamente il favore degli utenti che a sorpresa potrebbero ricevere un bundle da 300 Giga Gratis da usare sul proprio numero tramite la SIM ricaricabile associata. Non tutti potranno avere tale privilegio. Scopriamo insieme il contenuto del messaggio che sblocca l’opzione Free.

WindTre regala una valanga di Giga 4G ai suoi clienti

Non sono iniziative sponsorizzate da tutti i competitor e non tutti gli adepti possono accedervi. Sta di fatto che si tratta, come al solito, di una promo ad personam ovvero indirizzata ad un target randomizzato ma ben definito di clienti. Si parla di 50 Giga al mese per 6 mesi oltre al bundle dati già previsto incluso con il rinnovo periodico della propria promozione. Su questo ha priorità ma non impone alcun vincolo di costo o di servizio. Al termine del periodo promozionale la disattivazione è automatica e gratuita.

Pare che la campagna promozionale sia rivolta a coloro che hanno usato sporadicamente il proprio numero per connettersi ad Internet. Questo serve da incentivo per provare la nuova rete accedendo alla molteplicità di servizi che questa offre (streaming, gaming, DAD ed altro ancora). Purtroppo, come detto, serve il messaggio di adesione che si rispecchia in quanto segue:

“Goditi 6 mesi pieni di GIGA: 50 giga al mese da aggiungere alla tua offerta gratuitamente. Cosa aspetti? Attiva il tuo regalo entro il […]. Disattivazione automatica al termine dei 6 mesi. Eventuali offerte attive incompatibili con la nuova offerta verranno disattivate. Offerta riservata sul numero che ha ricevuto la comunicazione.”