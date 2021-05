Ci sono molti modi per andare più verde, per cercare di essere più ecosostenibile. Alcuni sono sicuramente sforzi più importanti, ma anche quelli piccoli sono utili alla causa, soprattutto se sono tanti. Google, per esempio, ha deciso di fare un cambio importante in tal senso, ha cambiato veicolo per Street View per mappare le strade.

Google ha deciso che userà una una Jaguar I-Pace. Si tratta di un SUV elettrico da un costo di 70.000 dollari e con un’autonomia delle batterie di quasi 400 chilometri; si tratta di un modello del 2018 quindi questo aspetto è leggermente più basso rispetto ai modelli più recenti.

Le parole del portavoce di Google su questo cambio: “Siamo sempre alla ricerca di opportunità per migliorare la nostra flotta di veicoli e c’è il potenziale per aumentare le dimensioni della nostra flotta di veicoli elettrici in futuro, ma nessun aggiornamento da condividere in questo momento.”

Google più verde con un auto elettrica e con molte più sorprese

La scelta di Google però non è importante solo perché si tratta di un veicolo elettrico, ma anche perché quest’ultimo offrirà una raccolta di dati maggiore. Non si parla solo di creare immagini in alta qualità delle strade, ma con diversi sensori montati all’esterno ci sarà la possibilità di fare ben altro.

L’I-Pace di Google può raccogliere dati sulla qualità dell’aria strada per strada e a Dublino, in Irlanda, verrà fatta la prima prova in merito. Nello specifico è stato spiegato che verranno raccolti e resi disponibili i dati sulle emissioni di biossido di azoto, anidride carbonica e tutte le altre polvere sottili i cui codici si sentono spesso nominare.