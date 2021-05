IKEA ormai è sinonimo di mobili da assemblare a casa, ma negli anni il colosso svedese si è impegnata ad allargarsi in più mercati, cercando comunque di mantenere il marchio di fabbrica dove si può. Questo marchio di fabbrica potrebbe mostrarsi in un auto elettrica assemblabile da 374. Per ora si tratta di un concept, ma non è neanche così lontana dalla realtà visto che c’è lo zampino di Renault.

L’auto elettrica assemblabile di IKEA si chiama Höga. È pensata per essere a due posti, dovrebbe essere alta 1,8 metri ed è lunga 2,3 metri. Si tratta quindi di un veicolo compatto e qui c’è un po’ la mano del produttore francese che ha già esperienza grazie a due modelli nello specifico, Zoe e Twingo. Aspetto particolare è il fatto che ha comunque quattro ruote motrici.

IKEA Höga: l’auto elettrica da assemblare a casa

Un aspetto geniale dell’auto di IKEA? Togliere con estrema facilità il sedile del passeggero per poter fare più spazio, anche per una sedia a rotelle per diventare un modello accessibile. Ovviamente si tratta di un modo per permette di ospitare oggetti grossi come bicilette e altro ancora.

Fin qui tutto bene, ma ricordiamoci che si tratta sempre di un auto. Montare un mobile IKEA può essere parecchio frustrante e farlo con una vettura che richiede 374 pezzi e un discorso molto più complicato, e anche pericoloso visto la presenza di batterie. Apparentemente il costo dovrebbe essere di 5.300 euro. Fin qui quindi sembra tutto troppo bello, ma come detto è un concept. Chissà se diventerà mai realtà.