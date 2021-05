Fino al prossimo 25 maggio 2021 salvo eventuali proroghe, la promozione Prova Vodafone viene estesa anche ai nuovi clienti Vodafone che attivano Special Minuti 50 Giga a 9,99 euro al mese con provenienza Tim, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil.

L’offerta è disponibile presso i rivenditori dell’operatore. Con Prova Vodafone il nuovo cliente paga soltanto un costo iniziale di 5 euro che comprende sia il primo mese anticipato dell’offerta, il costo di attivazione e il costo della SIM. Scopriamo insieme cosa propone.

Vodafone tenta gli attuali clienti Tim con la Special Minuti 50 Giga a meno di 10 euro al mese

Dallo scorso 22 maggio 2021 la promo Prova Vodafone viene applicata soltanto alle offerte Vodafone Special 50 Digital Edition a 7,99 euro al mese, Vodafone Special 100 Digital Edition a 9,99 euro al mese, Vodafone Special Minuti 20 Giga a 11,99 euro al mese e la new entry Vodafone Special Minuti 50 Giga a 9,99 euro al mese. Per quanto riguarda i bundle inclusi, Vodafone Special Minuti 50 Giga comprende ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e rete fissa nazionali, oltre a 50 Giga di traffico internet mobile 4G al costo di 9,99 euro al mese.

L’offerta, come già anticipato, è disponibile per tutti i nuovi clienti che richiedono la portabilità del numero con provenienza da Tim, Tiscali, CoopVoce, Spusu e Digi Mobil. Nei negozi Vodafone, il resto del portafoglio Vodafone Special continua ad essere disponibile senza alcuna modifica con prezzi che partono da 7,99 euro al mese e in alcuni casi con la promozione Prova Vodafone inclusa.

Per tutti i nuovi clienti che attivano un nuovo numero è disponibile l’offerta Vodafone Special Minuti 20 Giga, composta ogni mese da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 20 Giga di traffico internet mobile 4G al costo di 11,99 euro al mese. Richiedendo la portabilità del numero da Iliad, Fastweb, CoopVoce, Tiscali e da altri Operatori Virtuali è possibile invece attivare la Vodafone Special 100 Digital Edition. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.