In questi ultimi giorni del mese di Maggio non mancheranno le grandi tariffe firmate TIM, Vodafone, Iliad e WindTre. I clienti dei quattro principali operatore telefonici in Italia potranno accedere a ricaricabili molto vantaggiose con Giga quasi no limits con costi da ribasso.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori tariffe per la settimana finale di Maggio

Ad inaugurare la carrellata di offerte è TIM con la sua ricaricabile TIM Gold Pro. I clienti che scelgono questa tariffa di TIM avranno chiamate senza limiti, messaggi senza limiti e 70 Giga per navigare in internet. Il costo stimato per il rinnovo ogni mese sarà di 7,99 euro.

La seconda grande offerta per gli abbonati è invece targata Vodafone. In opposizione a TIM, il gestore inglese propone ancora la sua Special 100 Giga. In questa circostanza, gli utenti potranno ricevere minuti per le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione internet. Anche il prezzo è di tutto vantaggio: solo 9,99 euro al mese.

La terza tariffa è firmata Iliad. il gestore francese lancia la sua proposta Flash 100. In questo caso, gli abbonato potranno attivare una SIM con il provider francese che prevede chiamate senza limiti, SMS infiniti e 100 Giga per internet. Il costo di Flash 100 sarà invece di 9,99 euro ogni trenta giorni

In aggiunta a queste tariffe di TIM, Vodafone e Iliad c’è anche la WindTre Star+. Il ticket proposto da WindTre prevede sempre chiamate, SMS infiniti più 70 Giga. Il costo di rinnovo per la ricaricabile di WindTre sarà pari a 7,99 euro.