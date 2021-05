La casa automobilistica Ford ha da poco presentato Ford F-150 Lightning, ovvero il suo primo pick-up elettrico. Quest’ultimo ha riscosso sin da subito un enorme successo con il pubblico, tanto da raggiungere oltre i 44 mila pre-ordini in meno di 48 ore. A comunicarlo, in particolare, è stato Jim Farley, ovvero il CEO dell’azienda.

More than 44,500 reservations in less than 48 hours…and counting. The future is here: https://t.co/pbgGgnTVrS #F150Lightning pic.twitter.com/mpAztdfXZX

— Jim Farley (@jimfarley98) May 21, 2021