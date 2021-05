Vodafone propone tre offerte storiche Special fino a 100 giga in 4.5G

La domenica è il momento festivo per eccellenza della settimana, durante il quale magari qualcuno starà cercando una nuova offerta telefonica per il suo smartphone. Secondo quanto riportato in questo momento sarebbe davvero ottimo valutare quanto proposto da Vodafone, gestore leader nel settore della telefonia mobile che vuole recuperare gli ex clienti.

Molti di questi infatti hanno scelto altre esperienze, ma con il ritorno di tre offerte strepitose si potrebbero riaprire nuovi scenari.

Vodafone: queste tre offerte sono davvero interessanti per chi è andato via

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited