Vodafone e le offerte Special a prezzo minimo per consentire un rientro

Vodafone sto provando in tutti i modi a migliorare il suo già ineccepibile servizio, il quale si basa su offerte di altissimo livello. Non a caso si tratta del gestore più famoso in assoluto in tutta Europa, con numerosi utenti al seguito. Molti di questi però avrebbero deciso di provare nuove esperienze visto che risultano più convenienti, abbandonando dunque il classico gestore anglosassone.

Tale motivazione ha spinto dunque Vodafone a modificare alcune delle sue offerte e a riproporle con prezzi modificati.

Vodafone: queste tre offerte sono davvero interessanti per tutti coloro che vogliono rientrare

Vodafone Special 100 Digital Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

100 giga di traffico dati in rete 4G

Happy Black incluso senza alcun costo aggiuntivo

Prezzo mensile di 9,99 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Destinata agli utenti provenienti da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Vodafone Special Unlimited Edition

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali

50 giga di traffico dati in rete 4G

Prezzo mensile di 7 euro al mese con credito residuo o Smart Pay

Offerta destinata a chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

Vodafone Special Unlimited