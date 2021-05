Con il consueto ritardo che ci si aspetta per questo genere di dati, ecco quelli relative alle vendite di smartphone nel primo trimestre di quest’anno. Nonostante Samsung sia riuscita a rimanere in testa nelle vendite grazie ai molti modelli diversi in vendita, è chiaro che gli iPhone di Apple si trovano su un altro livello, complice i soliti aspetti del caso come il fatto di essere l’unica alternativa ad Android.

Se consideriamo due classifiche diverse, quella dei dieci smartphone più remunerativi e quella dei dieci smartphone più venduti, gli iPhone rimangono in testa anche se nella prima classifica ne compaiono di più.

Gli iPhone e i dieci smartphone più redditizi

Nei primi tre posti troviamo rispettivamente l‘iPhone 12 Pro Max, il modello base e quello 12 Pro con una percentuale di guadagno sul totale del 12%, 11% e 9%. A seguire, con un grande distacco, c’è l’iPhone 11 con un 3% abbondante. Non sono finiti qui però. Il modello Mini di ultima generazione, nonostante sia quello meno venduto, si trova in sesta posizione con il 2% mentre al decimo posto ecco il SE 2020 con l’1%.

Gli altri smartphone in classifica sono il Galaxy S21 Ultra 5G al quinto, il Galaxy S21 5G al settimo e il Galaxy S21 5G al nono con rispettivamente il 3%, il 2% e l’1%. L’ultima posizione rimasta libera, l’ottava, è di sorprendentemente di Huawei con il mate 40 Pro e un 2%.

Gli iPhone e i dieci smartphone più venduti

Qui invece la situazione è divisa nettamente. Nei primi quattro posti troviamo l’iPhone 12, 12 Pro Max, 12 Pro e 11 con rispettivamente il 5%, 4%, 3% e 2% delle vendite totali sui tre mesi per questo genere dispositivi. Al quinto, al sesto e all’ottavo posto troviamo Xiaomi con i Redmi 9A, 9 e Note 9. Le altre tre posizioni sono di Samsung con i Galaxy A12, i A21s e A31; ancora una volta si rivela la serie migliore per il colosso sudcoreano.