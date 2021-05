Iliad e la promo del secolo: con 9,99 euro al mese c'è un regalo incredibile

Iliad è quel gestore del quale fino a poco più di quattro anni fa nessuno se ne importava. Questo ovviamente perché non esisteva ancora o quantomeno non aveva ancora intenzione di arrivare in Italia per una sua prima esperienza.

Non appena ci fu l’annuncio del suo arrivo, molti utenti andarono in trepidazione visti alcuni annunci rilasciati. Iliad infatti prometteva bene già prima del suo arrivo, nonostante ci fosse una folta schiera di scettici ad attendere una sua caduta. Il gestore proveniente dalla Francia si è poi affermato stabilmente con le sue migliori offerte, le quali esistono ancora oggi. Il numero di 7 milioni di utenti dalla sua parte parla ormai molto chiaro, con il terzo posto in classifica nel mirino. Oggi però a rubare la scena a tutti ci pensa la migliore offerta di sempre, quella da 100 giga ancora disponibile sul sito ufficiale.

Iliad: l’offerta da 100 giga è ancora disponibile il regala il 5G gratis

Il mondo Iliad diventa sempre più interessante mese dopo mese, soprattutto quando arrivano nuove offerte. È proprio questo il caso che include al suo interno la celebre Giga 100, soluzione che tutti vorrebbero avere visti i contenuti ma soprattutto il prezzo senza limiti di tempo.

Si tratta di un’offerta già vista durante il mese di marzo è confermata ad aprile, la quale ora è disponibile in pianta stabile sul sito ufficiale. Al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS illimitati verso tutti e infine anche 100 giga di traffico dati per navigare sul web. Il tutto sarà disponibile con il 5G offerto gratis da Iliad nel prezzo di 9,99 € al mese per sempre.