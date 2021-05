Samsung potrebbe voler espandere la sua linea di dispositivi pieghevoli introducendo un nuovo smartphone arrotolabile. Secondo LetsGoDigital, la societá ha depositato un marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europa per la proprietá intellettuale (EUIPO), rivelando forse il nome del suo primo smartphone arrotolabile.

La domanda di registrazione del marchio riguarda un dispositivo denominato “Z Roll”. Gli smartphone pieghevoli di casa Samsung hanno sempre avuto una denominazione con la lettera ‘Z’, come Galaxy Z Fold e Z Flip. Dunque, non é difficile immaginare uno smartphone arrotolabile chiamato Galaxy Z Roll.

Samsung Z Roll: il lancio potrebbe essere molto lontano

Questo non vuol dire che un device arrotolabile di Samsung arriverá presto sul mercato. Tuttavia, la societá potrebbe coprire i suoi interessi nel caso in cui decidesse di rilasciare un device arrotolabile. Nel frattempo, la descrizione del marchio rileva che questo dispositivo rientra nella categoria degli smartphone che potrebbe funzionare con una S Pen.

Samsung Display ha recentemente mostrato un concept in stile smartphone per un dispositivo arrotolabile. L’azienda ha descritto il design come un prodotto che “puó ottenere il vantaggio di uno schermo di grandi dimensioni estendendolo orizzontalmente”. Come mostrato nell’immagine, il display si estende dal lato destro. L’idea é molto simile allo smartphone arrotolabile di LG.

Nel frattempo, Samsung è impegnata con il lancio di Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 ad agosto. Non ci sono ancora annunci su un dispositivo arrotolabile ma la societá potrebbe prepararsi ad adottare questo fattore di forma su un suo prossimo device. Non ci resta che attendere un comunicato ufficiale o ulteriori leak di un possibile smartphone arrotolabile.