Elon Musk è certamente una delle persone più ricche al mondo. L’eccentrico magnate ha un patrimonio stimato di circa 166 miliardi di dollari, una cifra immensa anche solo da immaginare.

Nonostante l’enorme ricchezza, mettendosi d’impegno è possibile spendere fino all’ultimo centesimo. LeasingOptions, azienda impegnata del leasing di autovetture, ha realizzato un simpatico browser game in cui ci viene dato libero accesso al portafoglio (ovviamente virtuale) di Elon Musk.

Il funzionamento del giochino è semplicissimo, si hanno a disposizione 30 secondi per spendere i 166 miliardi del fondatore di Tesla e Space X. Ci sono diverse cose che si possono acquistare con un semplice click, come per esempio un Big Mac o la sottoscrizione a Netflix.

Che cosa acquistereste con i 166 miliardi di dollari di Elon Musk?

I più tecnologici potranno optare per l’acquisto di svariate PlayStation 5 o MacBook Pro, mentre gli alti potranno optare per un viaggio a Disney World. Ovviamente, per terminare tutti i soldi queste cose vanno acquistare più e più volte.

Infatti, per prosciugare il conto di Elon Musk servirà ben più di una fornitura a vita di Big Mac. Infatti, tra le opzioni più costose figurano l’acquisto di una Tesla Model S Plaid+, un appartamento a New York, un Jet Privato e il lancio di Falcon 9. Anche in questo caso, serviranno svariati lanci spaziali o Jet Privati. Certamente, al termine dei trenta secondi, avanzerà abbastanza denaro per acquistare ancora molte cose.

Per provare a spendere tutti i soldi di Elon Musk basterà visitare la pagina dedicata al mini-gioco. La trovata pubblicitaria di LeasingOptions è veramente divertente e permette di farsi un’idea di quanto siano realmente 166 miliardi di dollari.