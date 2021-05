Twitter Blue è il nome della nuova versione della piattaforma a pagamento sulla quale il colosso è a lavoro. Il servizio proporrà agli iscritti dei contenuti extra e funzioni aggiuntive ma sarà disponibile soltanto su abbonamento.

Twitter potrebbe lanciare Blue: il nuovo servizio necessiterà di un abbonamento di 2,99 dollari al mese!

La volontà di Twitter di sfruttare nuove funzionalità tramite le quali monetizzare e offrire ai suoi iscritti delle opportunità di guadagno è emersa negli scorsi mesi ma a riguardo le informazioni sono aumentate grazie al contributo della ricercatrice Jane Manchun Wong.

Le indiscrezioni più recenti riferiscono, infatti, che nei prossimi giorni potrebbe essere rilasciato il nuovo servizio Twitter Blue. Si tratterà di una nuova versione della piattaforma alla quale sarà possibile accedere soltanto tramite abbonamento. Twitter potrebbe proporre diversi piani tariffari a partire da un’opzione base dal costo di 2,99 dollari al mese.

Gli iscritti potrebbero usufruire di funzionalità interessanti, come il tasto attraverso il quale modificare i Tweet entro sei secondi dalla pubblicazione così da non dover procedere con l’eliminazione immediata di quanto condiviso.

Twitter non ha ancora annunciato l’arrivo del servizio Blue ma potrebbe procedere nelle prossime settimane. In attese di conferme gli iscritti potranno comunque sfruttare le novità introdotte dal colosso che, di recente, ha reso disponibile per buona parte dei suoi utenti la funzionalità Twitter Spaces. Quest’ultima è soltanto una delle iniziative lanciate dai Social più rinomati con lo scopo di ostacolare l’ascesa di Clubhouse, l’app incentrata esclusivamente sullo scambio di conversazioni vocali tra gli utenti.