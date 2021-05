Recentemente si è parlato spesso di social network a pagamento, nello specifico Facebook e Instagram a causa di quello che sta succedendo sugli iPhone, ma non solo. Apparentemente Twitter da un po’ di tempo si è messa al lavoro su qualcosa di simile. A breve dovrebbe arrivare una versione a pagamento del social in questione, una versione a parte che però non sostituirà quella gratuita attuale.

Il suo nome sarà Twitter Blue e secondo le informazioni trapelate finora si potrà usare tramite abbonamento dal costo di appena 2,99 dollari al mese; quasi sicuramente diventa 2,99 euro al mese nel momento in cui arriva in Europa. Va da sé che grazie a questo pagamento verranno offerti servizi e funzioni nuovi e migliori agli utenti paganti rispetto a quelli gratuiti, anche se al momento non sembra.

Twitter Blue: la versione a pagamento

Una delle funzioni che arriverà su Twitter Blue potrebbe far arrabbiare tutti gli altri visto che si tratta di un tasto per annullare l’invio di un tweet entro un dato tempo fornito da un timer. Fa arrabbiare perché dovrebbe essere qualcosa presente nella versione normale, come già esiste nelle app di messaggistica per dire.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Un’altra funzione dedicata agli utenti paganti di Twitter è la possibilità di raccogliere i post preferiti in Raccolte così da avere la possibilità di recuperarli con molta più facilità. Anche in questo sembra più una menomazione della versione base e non un’aggiunta di quella nuova. Per il resto non si conosce altro.

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like: Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021

In sostanza, a quello che si è visto ora per quanto riguarda Twitter Blue, sembra una mossa alquanto sbagliata che potrebbe causare problemi. Sicuramente una versione a pagamento che elimina le pubblicità sarebbe già visto molto meglio di quello che abbiamo visto finora.