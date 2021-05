Le offerte racchiuse all’interno dell’attuale volantino Comet sono letteralmente da spavento, possono aiutare gli utenti a risparmiare molto più del previsto su ogni acquisto effettuato, anche legato alla tecnologia di ultima generazione.

A differenza della localizzazione prevista presso Euronics o similari, in questo caso la campagna promozionale prevede la possibilità di ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio (previa una spesa di almeno 49 euro), acquistandola allo stesso identico prezzo sul sito ufficiale di Comet. Gli utenti che invece preferiranno recarsi personalmente in negozio, non troveranno distinzioni o limitazioni di alcun tipo.

Per avere gratis sul vostro smartphone tutte le migliori offerte Amazon, e scoprire in esclusiva assoluta i codici sconto gratis, dovete iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Comet: le offerte sono stratosferiche

Le offerte disponibili da Comet sono davvero intriganti, tutti gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Il top di gamma da non mancare assolutamente è il Samsung Galaxy S21+, un vero e proprio smartphone di fascia alta, in grado di garantire ottime prestazioni anche fotografiche, oggi acquistabile alla modica cifra di 849 euro.

In alternativa sono comunque disponibili smartphone più economici, rientranti nella fascia di prezzo dei 300 euro, tra i quali spiccano chiaramente Wiko View 4, Xiaomi Redmi 9T, Oppo A91, Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10S, Samsung Galaxy A21s o Oppo A53s.

Il volantino Comet lo potete sfogliare direttamente qui sotto, in modo da accedere in anteprima ai singoli prezzi speciali ed a tutti gli sconti.