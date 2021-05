Iliad sta crescendo sempre di più per quanto riguarda gli utenti che stanno scegliendo l’operatore e non solo, anche per la copertura che sta riuscendo a garantire agli utenti di tutta Italia, essendo che la qualità del segnale è nettamente migliorata. Inoltre, c’è anche una grande trasparenza per quanto riguarda le offerte che stanno proponendo agli utenti. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Iliad: le offerte vantaggiose che offre l’operatore telefonico

Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le offerte dell’operatore telefonico Iliad che stanno spopolando nell’ultimo periodo:

C’è la Giga 100 5G, che ha in serbo per gli utenti minuti illimitate di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 5G. Il costo dell’offerta è di 9,99 euro ogni trenta giorni ed è attivabile online o in negozio. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.

Poi c’è la Giga 40, prevede minuti illimitate di chiamate verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti e 40 Giga di traffico dati in 4G. Il costo dell’offerta è di 6,99 euro ogni mese ed è attivabile online o in negozio. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.

La Giga 50 è praticamente uguale a quella di prima, solo che ha in più 50 Giga di traffico dati in 4G. Il costo dell’offerta è di 7,99 euro ogni trenta giorni ed è attivabile online o in negozio. Il costo dell’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.

Chiudiamo con Voce, che è principalmente un’offerta mirata alle chiamate, e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti, 40 Megabyte di traffico dati in 4G e il costo è di 4,99 euro al mese. È attivabile online o in negozio e il costo d’attivazione più la SIM è di 9,99 euro.