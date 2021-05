La promozione Flash 100 anche nel mese di Maggio sarà la tariffa più popolare in casa Iliad. Ancora una volta il gestore francese garantisce al suo pubblico una ricaricabile low cost con soglie di consumo ampie. Il prezzo di rinnovo mensile è di 9,99 euro, i consumi per gli utenti prevedono chiamate senza limiti, SMS verso tutti e 100 Giga internet.

Sempre in queste settimane per i clienti con la Flash 100, così come per agli altri utenti di Iliad con differenti tariffe già attive o da attivare, giunte una ulteriore novità. Il provider transalpino infatti ha deciso di aumentare ancora una volta le soglie roaming per la connessione in rete dai paesi UE.

Iliad e i Giga in aumento per il roaming: questa la novità

Iliad mette a disposizione dei suoi clienti più traffico gratuito per internet dall’estero. La modalità scelta del gestore francese per questa particolare rimodulazione dei costi è quella della proporzionalità.

Ciò significa che i clienti che hanno scelto in passato la Flash 100 o anche la vecchia Giga 70 potranno ora beneficare di 6 Giga per navigare in internet dai paesi dell’UE. Tutto ciò ovviamente senza costi extra.

Ulteriori oltre che per la nuova promozioni di Iliad, anche per gli utenti che hanno opzionato le prime ricaricabili del gestore. Ad esempio, per gli abbonati che hanno attivato in passato la Giga 50 è ora previsto nuovo pacchetto con 5 Giga per la connessione dai paesi UE. Per quanto concerne la Giga 40, l’offerta dal valore mensile di 6,99 euro, invece ci saranno 4 Giga per il roaming internet.