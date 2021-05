Samsung è campione d’innovazione così come testimoniato dall’archivio di brevetti registrati a suo nome presso la USTPO. In fatto di innovazione e digitalizzazione non è seconda a nessun’altra azienda e la controprova arriva oggi con l’idea di un nuovo smartphone che ha dalla sua la presenza di tre display oltre che di una S-Pen magnetica di straordinaria fattura. Siamo ancora all’idea iniziale ma una soluzione del genere potrebbe effettivamente rivoluzionare il mercato. Ecco quali sono le ultime novità.

Brevetto Samsung per uno smartphone con S-Pen e triplo schermo

Il sito Let’s Go Digital riporta la notizia di un insolito brevetto Samsung in cui si intravede limpidamente la sagoma di un device mai visto fino ad ora. Un foldable con sistema a doppia piegatura del tutto simile a quello già delineato tempo fa dagli ingegneri Xiaomi. La descrizione risale a Settembre 2020 con l’approvazione dell’ Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (WIPO) arrivata soltanto qualche settimana addietro. Dubbi sul sistema di piegatura che la compagnia definisce come “dispositivo pieghevole multiplo”. Un documento di 52 pagine riassume dettagliatamente i criteri del dispositivo ove appare anche una S-Pen davvero curiosa. La Samsung Pen non avrà alcun tipo di vano di riposo ma un meccanismo magnetico garantisce un alloggio all’interno del vano che si va a creare tra i due display. Una sorta di incavo di sicurezza che permette anche di ottenere la ricarica rapida del piccolo device sia in modalità wireless che standard. Un accessorio che sarà facoltativo e la cui assenza consente di ottenere la chiusura completa del telefono. Da notare, in ultima analisi, la fotocamera selfie a doppio foro.