C’è tempo fino al 31 maggio per sottoscrivere questa incredibile offerta di Vodafone. Se risparmiare è l’unico obbiettivo allora questo articolo è il posto giusto. Chi vuole tutto incluso a soli 5 euro allora dovrebbe dare un’occhiata a Vodafone Special. Ecco tutti i dettagli per avere diritto a questa sensazionale tariffa.

Minuti illimitati e 51 GB di traffico dati: ecco a voi Vodafone Special

Si tratta di un’offerta Operator Attack quella che Vodafone ha inaugurato il 10 maggio e proseguirà fino a fine mese. Ciò vuol dire che, per poter attivare questa promozione, i clienti dovranno provenire da uno di questi operatori telefonici: CoopVoce, Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri tra cui Optima Mobile e 1Mobile. La SIM costa 1 euro. L’offerta si può attivare anche con eSIM. Altra condizione importante è che deve essere in convergenza con un’offerta di rete fissa già attiva, ma anche per i nuovi clienti.

Cosa include Vodafone Special a soli 5 euro al mese:

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; 1000 SMS verso tutti;

verso tutti; 1 GB di traffico dati sotto copertura 4G.

Ciò che rende speciale questa offerte è che il traffico dati disponibile sarà incrementato di ulteriori 50 GB grazie all’offerta di linea fissa. Ovviamente l’intestatario deve essere il medesimo. Così Vodafone Special includerà 51 GB di traffico dati. Si possono collegare fino a un massimo di 6 SIM, in questo modo ognuna avrà disponibili anziché 51 ben 101 GB di traffico dati al mese. Il tutto sempre e solo a 5 euro per SIM che saranno addebitati sulla fattura della linea di casa.

Non sono previsti vincoli, il cliente potrà retrocedere in qualsiasi momento dall’offerta Vodafone Special disattivando le numerazioni non più necessarie. Ovviamente si perderanno i privilegi dei Giga aggiuntivi per la navigazione in 4G.

Insomma, una buona promozione questa di Vodafone che include un ottimo risparmio. Un’idea potrebbe essere quella di attivarla insieme a Vodafone Internet Unlimited che con 29,90 euro al mese offre la Fibra a casa. Per altre offerte vi rimandiamo a questo nostro articolo.