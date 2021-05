Vodafone mette a disposizione di tutti i nuovi clienti la Special 70 Giga anche in questa seconda parte della primavera. In opposizione a TIM e Iliad, gli abbonati che scelgono di attivare una SIM con Vodafone potranno accedere a questa ricaricabile molto vantaggiosa con consumi quasi senza limiti a costi da vero ribasso.

Vodafone contro TIM e WindTre: ritorna la tariffa con 70 Giga

Nel dettaglio, la Special 70 Giga propone a tutti i clienti telefonate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet attraverso le velocità della rete 4G. Il costo previsto per il rinnovo ogni trenta giorni è pari a 7,99 euro.

Ulteriore novità per gli abbonati che scelgono di attivare la Special 70 Giga di Vodafone è la garanzia sui prezzi. Almeno nel primo semestre, in base degli accordi di Vodafone con AGCOM, non sono previste rimodulazioni suoi costi mensili. La Special 70 Giga prevede solo un piccolo extra una tantum dal valore di 10 euro per l’attivazione della rete e della SIM.

Attenzione ad alcune particolari condizioni per la sottoscrizione della Special 70 Giga di Vodafone. Gli abbonati che sono interessati a questa promozione dovranno recarsi necessariamente in uno degli store del gestore sul territorio italiano. Per ora non è prevista l’attivazione online.

Sempre la Special 70 Giga necessita della portabilità dell’attuale rete. In base alle attuali direttive, quindi soltanto gli abbonati TIM, WindTre ed Iliad potranno accedere a questa vantaggiosa iniziativa. Per l’attivazione sono necessari sempre sino a tre giorni lavorativi.