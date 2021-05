L’operatore virtuale di Vodafone ha deciso di rifare il look alla home page del proprio sito ufficiale. Si tratta di un restyling notevole rivolto sia alla versione desktop che alla versione mobile quello fatto da ho. Mobile e che permette agli utenti di trovare con ancora più facilità e semplicità le offerte più adatte a loro. Queste ultime, invece, rimangono pressoché invariate.

Cambio di look per la home page del sito ufficiale di ho. Mobile

Come già accennato, l’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di cambiare l’aspetto estetico e il design del proprio sito web. Nello specifico, ora gli utenti avranno subito sott’occhio tutte le offerte più importanti. In alto è presente in primis un banner dedicato all’offerta riservata a tutti gli utenti che devono effettuare la portabilità del proprio numero (“Porta in ho. il tuo numero mobile”. )In particolare, ora sarà possibile selezionare l’operatore dal quale si proviene per scoprire subito quale offerta è disponibile, il costo e tutto ciò che offre.

Subito dopo, troviamo le sezioni dedicate all’attivazione di un nuovo numero e per l’attivazione di un’offerta dati per la casa. Nel caso della prima offerta, i nuovi utenti avranno a disposizione 70 GB di traffico dati e minuti ed SMS illimitati ad un costo mensile di 8,99 euro, al quale andranno aggiunti 9,99 euro di costo di attivazione. Con la seconda offerta, invece, si avranno a disposizione 100 GB oppure 200 GB. Sono presenti infine alcuni banner dedicati alle ultime iniziative dell’operatore, come ho. Più passi che giga.

Per il resto, le offerte dell’operatore virtuale rimangono invariate. Sempre disponibile, ad esempio, è l’offerta ho. 6,99, con minuti ed SMS illimitati e 70 GB di traffico internet a 6,99 euro al mese per tutti gli utenti provenienti da Iliad, Fastweb, Digi Mobil, CoopVoce, CoopVoce ESP, CMLink Italy, Digitel, PosteMobile, PosteMobile ESP, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NTMobile, Noitel, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, BT Italia, Withu, Enegan e Spusu.