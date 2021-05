Electronic Arts ha confermato oggi che EA Play Live 2021, l’evento dedicato a tutte le prossime uscite dei suoi titoli videoludici in sviluppo, si terrá il 22 luglio 2021. Ulteriori dettagli saranno presto disponibili ed è possibile giá da ora dare uno sguardo al sito ufficiale a questo indirizzo. (https://www.ea.com/ea-play-live)

Al momento, nessun gioco è stato ufficialmente annunciato come protagonista dell’evento. Tuttavia, é molto probabile che daremo un’occhiata al prossimo titolo del franchise di Battlefield. Nulla è stato rivelato, ma su internet si parla giá del capitolo di Battlefield 6. Purtroppo, ci tocca aspettare fino a giugno per scoprire di che gioco si tratta.

EA Play 2021: Battlefield 6 potrebbe arrivare solo per next-gen

Mentre le speculazioni hanno portato molti a presumere che il prossimo gioco di Battlefield sarebbe stato rivelato a maggio, un messaggio su Twitter dall’account ufficiale di Battlefield indica che aspetteremo fino a giugno per vedere cosa ha in serbo il team di DICE. Sembra che il gioco verrá rivelato a giugno, con molti piú dettagli ed altri giochi presentati all’EA Play Live 2021.

Ció continua la tradizione di EA di non partecipare all’E3. Altri importanti editori, come Ubisoft, hanno invece confermato di far parte del prossimo E3 2021. Nel frattempo, PlayStation non sará presente all’E3 2021 e non ha ancora confermato nessun tipo di evento per la sua vetrina estiva. Comunque, il prossimo gioco Battlefield è sviluppato principalmente dal team svedese di Dice, ma con il supporto degli altri studi EA DICE LA, Criterion, Industrial Toys e EA Gothenburg.

Detto questo, è chiaro che Criterion rallenterá lo sviluppo del prossimo gioco Need for Speed, mentre Codemasters recentemente acquisito ripartirá con F1 2021 il quale dovrebbe essere rilasciato a luglio 2021. Il prossimo Battlefield é stato descritto come “sviluppato per la prossima generazione” quindi è molto probabile che sará un esclusiva per Xbox Serie X/S, PC e PS5.