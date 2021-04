Come ogni anno ci si aspetta l’arrivo della nuova serie di punta di Samsung, ormai bisogna aspettarsi l’arrivo anche dei nuovi modelli di smartphone pieghevoli. Nello specifico, visto che ci sono due tipologie diverse, a questo giro dobbiamo aspettare il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 2.

Secondo gli ultimi rapporti trapelati, entrambi questi due nuovi smartphone dovrebbero venire annunciati a luglio, a ridosso quindi di maggio quello che una volta era il mese dei Galaxy Note. In merito ai due smartphone sono uscite un po’ di notizie, soprattutto per quanto riguarda il primo dei due. Samsung ha fatto qualche cambiamento importante in merito.

Lo Z Flip 2 invece rimane un mistero. La verità è che non si sa assolutamente niente il che è molto strano. Samsung, come molti altri produttori, non è immune alla fuga di notizie eppure a questo giro non è uscito niente e quindi qualche dubbio sulla sua presentazione c’è.

Samsung: in arrivo i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 2

Come già visto in precedenza, il Galaxy Z Fold 3 subirà un aggiornamento importante rispetto ai precedenti. Entrambi gli schermi saranno più piccoli, la batteria sarà leggermente più piccola probabilmente per fare spazio allo slot della S Pen, il vero punto di forza del nuovo modello. Per il resto Samsung non ha fatto cambiamenti importanti.

L’aspetto più interessante sarà scoprire il prezzo di questi smartphone. Il punto debole allo stato attuale è proprio il costo proibitivo che gli impedisce di diventare di dispositivi di massa a tutti gli effetti. La robustezza invece è migliorata tantissimo anche con l’aggiunta del vetro ultra sottile a protezione del display.