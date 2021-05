L’operatore virtuale su rete TIM, CoopVoce, nel diventare Full MVNO aveva annunciato che presto sarebbero arrivate anche le eSIM, il nuovo formato di scheda telefonica già integrata nei device compatibili tramite un chip dedicato, con inserimento e rimozione in maniera “digitale” e non fisica.

Anche se in ritardo rispetto ai tempi inizialmente comunicati, il lancio delle eSIM potrebbe avvenire nei prossimi mesi. Scopriamo insieme tutte le indiscrezioni delle ultime ore.

CoopVoce: le eSIM potrebbero arrivare entro la fine di quest’anno

L’intenzione da parte di CoopVoce di implementare le eSIM era stata resa nota nell’ambito della conferenza stampa tenutasi a Milano il 4 Dicembre 2019, in cui l’operatore virtuale aveva presentato i suoi piani in seguito al passaggio da MVNO ESP a Full MVNO. Massimiliano Parini, Direttore del Servizio CoopVoce, aveva infatti dichiarato che con il passaggio alla nuova piattaforma Full MVNO si sarebbero potuti sviluppare nuovi servizi, come ad esempio le eSIM.

All’epoca, Parini aveva affermato che le eSIM erano “già in fase avanzata di progettazione”, concetto poi ribadito durante la presentazione, in cui la dirigenza dell’operatore virtuale sottolineava che le eSIM sarebbero state lanciate nel corso del 2020. In seguito, rispondendo ad una domanda di MondoMobileWeb in merito alle tempistiche per la disponibilità di questo nuovo formato di SIM, Parini aveva dichiarato che le eSIM CoopVoce sarebbero potute essere disponibili “entro la fine del 2020”.

Tuttavia ad oggi, nel mese di Maggio 2021, CoopVoce non permette ancora ai suoi clienti di sfruttare le eSIM. Va però sottolineato che di mezzo c’è stata la pandemia da Coronavirus, che molto probabilmente ha inciso nel rallentare l’implementazione di questo nuovo servizio. L’azienda nelle ultime ora ha confermato ai colleghi di MondoMobileWeb che è “in fase avanzata di fattibilità tecnica eSIM“. CoopVoce sarà in grado di essere pronta a lanciare commercialmente le eSIM “nel giro di qualche mese, auspicabilmente entro il 2021”.