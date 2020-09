Negli scorsi giorni l’operatore virtuale Very Mobile ha rimesso online, per poche ore e probabilmente per errore, una pagina denominata test eSIM. Alcuni utenti sono riusciti ad acquistarne una ma solamente a causa dell’errore dell’operatore.

Nella pagina appena spuntata si può notare come sparisce l’offerta da 4.99 euro al mese con nuovo numero, inizialmente proposta per la eSIM di test, in cambio di una a 8.99 euro al mese per i nuovi numeri con 30 GB di traffico dati, che diventano 9.99 euro al mese per 40 GB. Scopriamo insieme i dettagli.

Very Mobile: tornano disponibili le eSIM per qualche ora e poi spariscono nuovamente

L’offerta più conveniente ha un prezzo di 6.99 euro al mese ed è attivabile con la portabilità da Iliad e altri operatori virtuali. Quest’ultima comprende 30 GB di traffico internet. I 6.99 euro diventano 7.99 per la versione da 40 GB. Sale invece rispettivamente a 13.99 euro al mese e 16.99 euro al mese il prezzo mensile per chi passa da TIM, Vodafone e altri gestori non inclusi precedentemente.

L’offerta oltre a 30 o 40 GB di traffico dati include sempre minuti ed SMS illimitati e ha un costo di attivazione pari a 5 euro. Vi lasciamo il link per vedere la pagina dedicata alle eSIM sul sito Very Mobile, ove però non è ancora consentito l’acquisto visto che i link non funzionano correttamente, quindi, tutto potrebbe ancora cambiare.

Vi ricordo che tutti gli attuali clienti di Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb Mobile e altri operatori virtuali possono passare a Very Mobile con un’offerta molto interessante. Questa comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e 30 GB di traffico internet a 4.99 euro al mese. La versione con minuti ed SMS illimitati e 100 GB di traffico internet ha invece un costo mensile di 6.99 euro.