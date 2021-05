Sebbene WhatsApp sia presente principalmente su dispositivi mobile e sia stata progettata come un’app per smartphone, esistono anche versioni web e desktop per chiunque cerchi di rimanere aggiornato quando utilizza il proprio laptop. Queste versioni di WhatsApp sono molto comode ma hanno un grosso limite. Al momento, infatti, per poter utilizzare WhatsApp sul web o sul desktop devi avere lo smartphone con te.

Tuttavia, i giorni in cui si utilizzava la fotocamera dello smartphone per scansionare un codice QR per accedere alla versione Web del servizio di messaggistica potrebbe finire a breve. Un nuovo beta test ci dà informazioni su una nuova funzionalità che potremo vedere presto sulla piattaforma.

WhatsApp Web potrebbe non richiedere più uno smartphone connesso ad internet

Al momento, una delle più grandi limitazioni della versione Web è che richiede lo smartphone al tuo fianco. Ora, sembra che la società abbia ascoltato i feedback degli utenti e stia testando un’app basata sul Web che non necessita di uno smartphone connesso ad internet.

Una recente versione di WhatsApp Web Beta includeva un’interessante nota per gli utenti, il quale diceva: “Non è necessario tenere lo smartphone connesso ad internet per utilizzare WhatsApp Web; è possibile utilizzare fino a quattro dispositivi contemporaneamente”. Questo farà felice gli utenti che detestano avere il proprio smartphone con sè per rimanere in contatto con le persone tramite WhatsApp.

Naturalmente, ci sono numerosi motivi per cui potresti non avere il tuo smartphone disponibile e sembra alquanto strano non poter utilizzare la versione Web senza il tuo device connesso ad internet. Quindi, se le funzionalità viste nel beta test si fanno strada verso il rilascio per tutti gli utenti, un prossimo aggiornamento accontenterà milioni di utenti in tutto il mondo.