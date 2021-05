Come ben sappiamo, la tecnologia corre e non aspetta praticamente nessuno. Infatti, a breve solo gli smartphone di ultima generazione saranno pronti a supportare le varie app. Infatti, da pochi giorni, molte persone hanno dovuto acquistare un altro telefono, essendo che ad alcuni non funziona più WhatsApp. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WhatsApp: con l’avanzamento della tecnologia, si salutano alcuni smartphone

Di fatto, la piattaforma col tempo è riuscita a raggiungere un successo sempre più ampio e all’avanguardia, e questo è stato soprattutto grazie agli sviluppatori che l’hanno resa grande. Questo, però, va “contro“ alcuni smartphone che sono stati creati qualche anno fa. Quindi, per questo 2021, WhatsApp ha deciso di dire definitivamente addio ad alcuni dispositivi.

Ovviamente, però, tutto ciò che viene particolarmente utilizzato ed ha grande successo va sempre sotto l’occhio attento di moltissimi truffatori. Infatti, anche un messaggio di un amico può diventare una possibile trappola se non si presta la dovuta attenzione.

Come detto prima, ci sono molti modelli che sono ormai esclusi dalla lista di supporto del social, essendo che non possono aggiornarsi. Infatti, c’è da specificare che la capacità di non riaggiornarsi non riguarda solo ed esclusivamente WhatsApp, ma è concernente anche altre app, quindi è cosa buona e giusta, prima o poi, andare a sostituire definitivamente il proprio dispositivo. Ecco di seguito la lista di smartphone che non supporta più WhatsApp: