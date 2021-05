Come ben sappiamo, il mercato delle telecomunicazioni è decisamente pieno di promozioni confezionate ad hoc per riuscire ad attirare nuovi clienti o, nella maggior parte dei casi, di attirarne di vecchi. Infatti, vi sarà sicuramente capitato spesso di ricevere un messaggio da parte del vostro vecchio operatore per andare a riattivare un abbonamento con un offerta promozionale molto vantaggiosa. Se hai intenzione di non voler più ricevere SMS pubblicitari di questo tipo, sei nell’articolo giusto. Scopriamo di seguito come disattivare definitivamente SMS torna in TIM, Vodafone, Iliad e WINDTRE.

SMS winback: come disattivarli definitivamente

Sono disponibili due modi per andare a bloccare definitivamente la ricezione di SMS per tornare a sottoscrivere un contratto con il proprio ex operatore telefonico: