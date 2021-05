In questi ultimi giorni ci siamo più volte occupati di OPPO e delle sue offerte, ma anche e soprattutto dell’importante traguardo che ha raggiunto durante il Q1 2021 e che lo ha portato al quarto posto della classifica UE dei maggiori produttori di smartphone durante il primo trimestre di quest’anno.

Certamente il merito è del lancio dell’incredibile famiglia di smartphone OPPO Find X3, ma più in generale per l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei suoi dispositivi, anche sul versante wearable. A proposito di questo, Oppo Watch è tornato disponibile in Italia. Scopriamo i dettagli.

Oppo Watch torna disponibile in Italia con anche un omaggio

Se siete ancora alla ricerca di un nuovo smartwatch completo di tutto e caratterizzato da un design curato sotto ogni aspetto, quest’oggi OPPO Watch torna ad essere disponibile in Italia. Stiamo parlando della versione con cinturino da 46 mm nella colorazione Black, al prezzo di 299,90 euro, in realtà, al link in calce alla news, è già disponibile a qualche euro in meno.

Per stuzzicare gli indecisi, inoltre, l’azienda svela una interessante campagna promozionale: fino al prossimo 30 maggio tutti coloro che acquisteranno OPPO Watch riceveranno gli auricolari true wireless OPPO Enco W11 in omaggio (valore commerciale di 39,90 euro). Lo schermo è il pezzo forte di OPPO Watch, uno smartwatch che può contare su due tagli con casse da 41 e 46 mm a ospitare due display AMOLED differenti: il primo è da 1,6 pollici con risoluzione 320 x 360 pixel, il secondo da 1,9 pollici con 402 x 476 pixel. In entrambi i casi copre il 100% della gamma colori DCI-P3 con cornici super sottili e una leggera curvatura a rendere più grazioso il tutto.

Il cuore di OPPO Watch è Snapdragon Wear 2500 di Qualcomm, un SoC supportato dal co-processore Apollo 3, da 1 GB di memoria RAM e da 8 GB di spazio d’archiviazione interno per la musica e quant’altro. Lato sensori e connettività, parliamo di uno smartwatch decisamente al passo coi tempi, che supporta le eSIM per un’eventuale indipendenza dallo smartphone, e con una dotazione tecnica che non manca di NFC, Bluetooth 4.2, WiFi, GPS, cardiofrequenzimetro con ECG, accelerometro a 3 assi, altimetro barometrico, contapassi e via dicendo.