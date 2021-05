Già prima del suo debutto ufficiale nel nostro paese, Xiaomi si è fatta apprezzare per i suoi prodotti (tra i quali smartphone, laptop, indossabili, prodotti per la casa) in quanto caratterizzati da un elevato rapporto tra qualità e prezzo. Dopo il suo arrivo in Italia tre anni fa, l’azienda ha continuato a riscuotere successore e ora annuncia ufficialmente l’apertura di un nuovo Mi Store a Roma.

Xiaomi aprirà un nuovo Mi Store Italia a Roma

Dopo tre anni dal suo arrivo in Italia, Xiaomi ha scalato la classifica dei top vendor di Canalys posizionandosi al secondo posto. Ora, come già accennato, l’azienda continua ad espandersi e ha comunicato che aprirà un nuovo Mi Store alle porte di Roma. L’apertura ufficiale avverrà fra un paio di settimane, ovvero il prossimo 28 maggio 2021, più precisamente all’interno del centro commerciale Tiburtino, in Località Martellona a Guidonia Montecelio (RM).

Sarà uno store piuttosto esteso (con una superficie di circa 120 metri quadrati) e al suo interno tutti i fan dell’azienda potranno acquistare svariati prodotti del noto marchio. Durante l’evento di apertura dello store, saranno inoltre disponibile svariate offerte sottocosto imperdibili. Il tutto si svolgerà, ovviamente, seguendo e rispettando tutte le norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia, ha così commentato questa nuova apertura: “Nonostante il periodo difficile che ha rallentato le nuove aperture, insieme a Mi Store Italia, inaugureremo finalmente un nuovo store per continuare il percorso di espansione sul territorio italiano per avvicinarci sempre di più ai tantissimi nostri fan che, fin dall’arrivo in Italia, ci hanno supportato e dato fiducia”